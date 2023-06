Stát jako firma. Berlusconi položil základy politickému podnikatelství

Berlusconi stál na počátku celé řady. Po něm přišli v Izraeli Netanjahu, v USA Trump, u nás Babiš. I oni jsou spjati s byznysem, se svými médii a s barikádovým rozdělením společnosti. A ještě jedna věc je pojí. Obava mnohých, že se po volbách vrátí. Netanjahu se vrátil dvakrát, u nás a v USA ta obava visí ve vzduchu.

Jsou to ďáblové v lidské podobě? Jak se to vezme. Když Berlusconi uzavřel s Kaddáfím dohodu o migraci, lepší lidé si odplivávali. Při pohledu na teď zničenou Libyi na ni možná s nostalgií vzpomínají. Komentátor David Brooks to vystihl na adresu Netanjahua: pro jedny je monstrem, pro jiné mužem