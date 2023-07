Předpokládáme-li, že škola je svobodným prostorem pro kultivaci dětské mysli, dalo by se čekat, že pedagog se od téhle metafory odpíchne a žákům řekne něco o tom, že to začíná spalováním knih a končí spalováním spolubližních. Jeden by si myslel, že na žáky je pohlíženo jako na a priori nevinné bytosti.