Názor

Školní rok skončil a asi by bylo zajímavé se žáků ptát, co si z výuky odnesli. Mnozí by možná nevěděli, jak odpovědět. Ano, kdo chtěl, dozvěděl se třeba dost věcí o středověku nebo o stavbě buněk. Pokud měl štěstí na osvíceného fyzikáře, třeba i o elektřině, ale upřímně, nedozvěděl by se to poměrně snadno i jinde? Tím nemá být řečeno, že je škola zbytečná. Kdyby byla, asi bychom tu neměli takovou rvačku o školy střední.