Skořápkář Věšek. Ještě ani neusedl do ministerského křesla a již si s veřejností hraje

Ve středu pozornosti jsou půjčky v řádu milionů eur od firmy Lowfield Investments z daňového ráje (konkrétně z Kypru) a informace o fondu Valour, který investuje do solárního byznysu.

Budoucí ministr ještě ani neusedl do křesla a již hraje s veřejností skořápky. Mate své voliče, což je znepokojující. Kauza vypukla až po volbách, jejichž výsledky v neprospěch hnutí současného premiéra ovlivnila zpráva zveřejněná v rámci akce Pandora Papers o tom, že si Andrej Babiš v roce 2009 pořídil ve Francii nemovitost přes offshorové firmy.

Politici, kteří ve vládě Petra Fialy brzy dostanou ministerské posty, na konci volební kampaně Andreje Babiše kvůli této transakci podezírali snad ze všech finančních podvodů, mediální dělníci tzv. demokratických stran z něj udělali rovnou zloděje. Strašně jim vadila firma z daňového ráje, kterou ten zlý Babiš použil při koupi vily.

Stejní politici a mediální dělníci dnes čelí podobné kauze, ale jelikož je Věslav Michalik na rozdíl od Babiše hodný člověk, zprávy o jeho transakcích nejsou na prvních místech těch nejobjektivnějších a nejvíce nezávislých médií, ani ČT24 jim nevěnuje hodiny času denně jako před volbami francouzské vile premiéra. Michalik může být v klidu, jeho majetkové machinace v akcích typu Pandora Papers neobjeví.

Michalikovi, který u nás řídil investiční banku rakouské finanční skupiny Creditanstalt, se v českých finančních kruzích říká Věšek. Patří mezi nejchytřejší finančníky v republice. Ohledně kyperské firmy se po týdnu mlžení musel přiznat, že patří manželce. Možná, že k podobnému odhalení dojde i v případě fondu Valour, kde prý spolu s manželkou vlastní jen část akcií, a na jeho chod údajně nemá žádný vliv.

Je to pravda? Dozví se veřejnost, kdo tento fond vlastní a řídí? Pustí budoucí premiér Michalika, jemuž se začalo říkat Fialův Babiš, do své vlády? A co na to Miloš Zeman? Bude skořápkáře také vetovat?