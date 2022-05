Názor

Opakování je matkou moudrosti. Proto si zopakujme citát bývalého ruského premiéra Viktora Stěpanoviče Černomyrdina: Mysleli jsme to dobře, ale dopadlo to jako vždycky. Nepochybuji, že předseda vlády Petr Fiala chce pro naši zemi to nejlepší. Ale nejspíše to zase skončí malérem.