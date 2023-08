Dárek pro Petra Pavla. Zbavil se představy, že by o jmenování Fremra rozhodoval sám

ÚS není běžný soud, kde iustitia rozhoduje se zavázanýma očima, zda dotyčný je, či není vinen. Je to symbol ústavnosti a před 34 lety získané svobody. Proto se o kandidátech nerozhoduje se zavázanýma očima, ale do značné míry veřejně.

Zdá se, že právě tuto věc Robert Fremr tak úplně nepochopil. Sám správně říkal, že u kandidátů pro Ústavní soud rozhoduje integrita osobnosti, ale včera přesto litoval, že činy z 80. let se dnešní optikou vysvětlit nedají. To že je integrita? Je zvláštní, že toužil po jediném místě, kde mohl takto narazit a také narazil.

Z pohledu prezidenta Petra Pavla je to happy end. Zbavil se nepříjemné představy, že by o jmenování Fremra rozhodoval sám. A chtě nechtě by se ocitl v situaci, kterou by mnozí nazírali takto: jeden muž s kaňkou z 80. let rozhoduje o druhém, podobně postiženém muži. Proto je Fremrova rezignace dárkem pro prezidenta.