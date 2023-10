Otázka je to poměrně jednoduchá, přesto, chceme-li se dobrat co nejpřesnější odpovědi, musíme postupovat opatrně. My, Češi, vnímáme důvody, proč byl Robert Fico nucen podat v roce 2018 demisi své vlády, proč se stal premiérem v roce 2020 Igor Matovič a jakým způsobem Slovensko vedl. Většina Čechů si také všimla, kdo o víkendu ve slovenských volbách zvítězil.