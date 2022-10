Míříme do zdi. Rozpočet pro příští rok jako oddechový čas?

Ano, je válka a výdajová strana rozpočtu musí zákonitě trpět, a tak se deficity vlády rozpočtové odpovědnosti liší od předchozích rozpočtů jen minimálně. Jak pravil ministr financí Zbyněk Stanjura, „zatím jsme nepřipravili žádné systémové změny, které by snižovaly strukturální schodek“, a připustil, že první rozpočet, který má něco změnit, je ten na rok 2024. Vláda chce aktuálně především zachovat sociální smír a nechce obyvatele kvůli drahým energiím nechat vyhladovět.

Jenže s o to větší vervou by se mělo již nyní široce diskutovat o tom, jakým směrem se budou změny ubírat, soudě podle toho, co říká dlouhodobě premiér Fiala, příjmová strana rozpočtu se asi moc nafukovat nebude.