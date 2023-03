Názor

Mezi lidmi, zejména těmi staršími, to vře! Poté, co kontroverzní snížení valorizace penzí schválil i Senát (8. března), spousta ze spodních deseti milionů tříská pěstmi do pomyslného stolu a občas nejde daleko pro ostřejší slůvko. Jak věděl už televizní tajemník Josef Pláteník, když se sáhne lidem na peníze, tak je oheň na střeše. To platilo a platí za každého režimu.