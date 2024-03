Chudneme a moc se za to už nestydíme. Život s dávkami se může stát novým normálem

Názor

Někdy leccos osvětlí nekorektní vtip, jaký se v pokrokovém prostředí ani říkat nemá. Třeba tenhle. Víte, co jsou smíšené pocity? Když vidíte tchyni, jak se ve vašem novém autě řítí do rokle. Ano, je to nekorektní, hrubé, ba vulgární, ale přese vše to má jistou vypovídací schopnost.