Naštěstí tyto hlasy zatím nemají takovou váhu. Ale kdyby ji měly, hrozil by nám v justici návrat před rok 1989. Dnes máme každý soudní proces veřejnosti přístupný, a tedy pod nepřetržitou občanskou kontrolou. Výjimky jsou přesně definované a musejí být zdůvodněné. Představa, že mimo účastníků řízení by se do soudní síně dostali jen předem vybraní jedinci, zavání inscenací.