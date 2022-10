Spolu prostě sází na to, že jeden kandidát se do druhého kola dostane

„Nemáme,“ říkávali prodavači za socialismu. Ale pořád lepší, než aby někoho „ukecala“, a dotyčný pak u voleb propadl, že.

Závažnější je, že když už se Spolu spoléhá na kandidáty jiné, žádného přímo nepodpoří. Netříští tak síly? Bude-li část voličů koalice hlasovat pro senátora Fischera, část pro bývalou rektorku Nerudovou a část pro generála Pavla, tak se poměrným způsobem sníží šance všech. Spolu prostě sází na to, že jeden z nich se do druhého kola dostane, i kdyby trakaře padaly. Je to sázka na jistotu, nebo hazard?

Cílem je „zabránit vstupu populistických a extremistických sil do funkce prezidenta republiky“, řekl premiér Fiala. Nic proti tomu. Ale nemá být cílem konzervativně orientované koalice spíše najít kandidáta, který splňuje nějaké nároky? Sdělit, jaké nároky si představuje a který kandidát je jim nejblíže? Toto zajímá voliče, ať už půjdou, či nepůjdou v lednu hlasovat.