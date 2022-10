Ruští sportovci válku nezačali. Co když „zradí“ svoji vlast?

Mezinárodní olympijský výbor (MOV) nejprve vyzval sportovní organizace, aby zvážily omezení Rusů a také s nimi spřátelených Bělorusů na svých kláních. Velká část se tohoto doporučení skutečně drží.

Dva týdny po ruské mobilizaci vyhlášené prezidentem Vladimirem Putinem přednesl prezident MOV Thomas Bach další názor, který se největší evropské zemi pranic nelíbí.

„Nejde o to, aby se Rusko (Bělorusko) nutně vrátilo zpět. Jde o to, aby se mohli do soutěží opět zapojit ti ruští sportovci s ruským pasem, kteří válku nepodporují. Což je ale pro nás všechny nesmírně náročné,“ řekl německý funkcionář o víkendu při římském setkání s Giorgií Meloniovou, jejíž strana minulou neděli vyhrála italské parlamentní volby.

Proč náročné?