Pomineme pro začátek fakt, že občas dezinformují i někteří členové kabinetu, pomineme i to, že co nyní aktuálně považujeme za dezinformaci, už po pár měsících dezinformací býti nemusí. Spekulovat třeba o tom, že covid může pocházet z čínských laboratoří, bylo odsouzeníhodným protistátním činem jen do doby, než to podpořil sám americký prezident (ten hodný a pravdomluvný Biden).