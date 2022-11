Rusko už dřív při ostřelování ukrajinského území zasahovalo i západní část země sousedící s Polskem a tak je jasné, že něco takového přijít muselo. Pravděpodobnost, že nějaká raketa, dokonce i ruská, zasáhne polské území či jinou zemi NATO sousedící s Ukrajinou, byla velká. Vedlo by to pak k volání po vojenské odvetě vůči Rusku. Ukrajina by to uvítala.