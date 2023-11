Belle Époque. Jsme na tom lépe než lidé v roce 1913, nostalgie po době předcovidové tu ale je

Nejprve přišel covid, pak útok na Ukrajinu, teď válka s Hamásem, do toho boj s klimatem, energetická krize, inflace a Česko v roli „nemocného muže Evropy“. Snažíte-li se rozpomenout na poslední jakž takž normální 17. listopad, ať děláte, co děláte, vychází to na rok 2019. Rok 2019 tak pro nás může být něčím jako rok 1913.

Ten pocit je znám už století. Po první světové válce, když lidem došlo, co všechno způsobila, vznikl výraz Belle Époque, Krásné časy, pro dobu před ní. Ano, teprve když lidé ztratí něco, co považovali za normální, na co dokonce sami nadávali, začnou si toho cenit, ba na to vzpomínat s nostalgií. Právě tak vznikla i nostalgie po Belle Époque, éře mírového rozvoje techniky, umění, cestování i občanských svobod.

Jsme na tom po všech stránkách lépe než lidé v roce 1913. Ale nostalgie po časech klidu z éry do roku 2019 by se objevit mohla. Třeba i jako heslo do nějakých příštích voleb.