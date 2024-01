Stavba za 600 milionů korun nezafungovala, ba co víc, její provoz má ve správě Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které o tom vůbec nevědělo (patrně mnoho let), a tedy absolutně zanedbalo údržbu. Primátor města to tentokrát schytával neprávem, nakonec ŘSD vzalo veškerou vinu na sebe a potápěči zprovoznili nefunkční ventil, prý jej ucpal kus hadru.