Názor

V normální zemi by… Tak často začínají reflexe útoku na Roberta Fica. V normální zemi by se to nestalo… by uspěla ochranka… by premiéra zalehli. Jako by naznačovaly, že něco takového je možné jen na Ficově Slovensku. Ale pohled na fakta skýtá širší obraz. Zjistíme, že útoky na politiky se stávají v zemích považovaných za normální, nota bene za bezpečnostně zkušené.