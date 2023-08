S terčem na zádech. Světový humanitární den je příležitostí vyzdvihnout mezilidskou pomoc

Co víc, tragické události z 19. srpna 2003 zpochybnily samotné základy humanitární práce. Předpoklad, že humanitární pracovníci nejsou terč. V řádu týdnů se z Iráku musela stáhnout většina zahraničních pracovníků OSN. Útok na hotel Canal nebyl totiž poslední. Byl bodem zlomu co do bezpečnosti humanitárních pracovníků nejen v této blízkovýchodní zemi, ale globálně. Onen terč jim na zádech visí dodnes.

Jak uvádí údaje z projektu Aid Worker Security Database, ve snaze pomáhat civilistům sužovaným konflikty, nepokoji a katastrofami jen loni přišlo po celém světě o život 116 humanitárních pracovníků. Dalších 143 jich utrpělo zranění a 185 skončilo v rukou únosců. Na každého z nich přitom připadají zástupy těch, kterým mohli – a chtěli – pomoci.