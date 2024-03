Nejhorší situace. Šéf tajné služby se měl vyjádřit přesně

Stačí si vzpomenout na karibskou krizi, kdy byl na podzim 1962 svět skutečně jen maličký krůček od světové jaderné války. A můžeme připomenout i jiné menší krize.

Byla tu první berlínská krize či úvahy o americkém nukleárním bombardování Číny, když její pěší „dobrovolníci“ podporovaní sovětskými letci válcovali americké jednotky v korejské válce.

Samozřejmě, svět je teď složitější a nebezpečnější, než byl po konci studené války. Je to horší, i než to bylo v polovině osmdesátých let, kdy konečně Kreml přestal paranoidně čekat jadernou válku.

Možná tím chtěl Koudelka naznačit, že válka je blízko nás a že z Moskvy zaznívají přímé výhružky Západu včetně jaderných. To může přivolat globální konflikt.

Měl se ale vyjádřit přesně. Ahistorismus je totiž také nebezpečný. Ne nadarmo se říká, že kdo nezná své dějiny, je nucen si je zopakovat. A to zní ve střední Evropě vskutku děsivě.