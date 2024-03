Armáda tvoří registr potenciálních branců. Speciální systém má zmapovat, kdo by byl schopen bránit Česko

Profesionální armáda jich má totiž jen asi třicet tisíc, což by stačilo jen na pár desítek kilometrů fronty. Na cokoli dalšího by potřebovala mobilizovat, tvrdí náčelník generálního štábu Karel Řehka.

NATO by totiž nemuselo zemi přispěchat na pomoc hned. Jenomže přilákat nové lidi do zálohy se podle něj nedaří. A o těch, co před rokem 2004 prošli povinným odvodem, nemá armáda přehled. „Není zřejmé, kolik z nich by bylo ještě způsobilých,“ řekl Řehka.