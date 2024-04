Umím si v armádě představit malý sbor myslivců, říká generál. Jak bude vypadat systém sledování možných branců?

Branná povinnost v současnosti Branná povinnost se dnes týká všech fyzických osob od 18 do 60 let bez rozdílu pohlaví. Tedy i žen.

bez rozdílu pohlaví. Tedy i žen. Armáda je může buď povolat do boje , nebo (když kvůli svědomí či vyznání odmítnou) jim udělit alespoň určitou pracovní povinnost . Třeba výpomoc v nemocnici nebo v nějaké strategické továrně – podle konkrétních potřeb státu. Za tuto výpomoc by měl člověk dostat odměnu ve výši svého dosavadního platu .

Branná povinnost se netýká poslanců a senátorů, členů vlády, ústavních soudců, prezidenta, členů Nejvyššího kontrolního úřadu a bankovní rady České národní banky, diplomatů a lidí požívajících imunitu. Také hejtmanů, primátora Prahy, ředitelů krajských úřadů a pražského magistrátu. K odvodu se nepovolávají těhotné ženy, stejně jako i ženy či osamělí muži pečující o dítě do 15 let věku.

Současně připomenul, že třicet tisíc profesionálních vojáků, které má Česko k dispozici, zemi nespasí – stačilo by to sotva na pár desítek kilometrů fronty. Vojáci navíc podle něj stárnou a nové se přilákat nedaří.

Do obrany státu by se tak muselo v případě většího konfliktu zapojit i obyvatelstvo. Armáda už proto přemýšlí, jak si akceschopnost lidí zmapovat. Připravuje speciální informační systém, v rámci něhož chce počet potenciálních branců i jejich zdravotní stav sledovat. „Mělo by jít o jakýsi prvotní filtr, který by ukázal, koho vůbec v případě ohrožení oslovit,“ popisuje generál Zoltán Bubeník, někdejší šéf Sekce vojenského zdravotnictví ministerstva obrany.

Lidovky.cz: Jak velký problém představuje fakt, že Česko má jen třicetitisícovou armádu?

Velký. Ale tento problém nemá jen Česko, podobně jsou na tom i další evropské státy. Žádný z nich by nebyl schopný dlouhodobé obrany, pokud by na to byl sám. Současně je ale třeba připomenout, že taková situace by pravděpodobně nikdy nenastala. Principem obrany v Severoatlantické alianci je přece společná obrana – státy se mohou spolehnout na pomoc všech svých spojenců.

Lidovky.cz: Přesto se ministerstvo obrany připravuje na to, že bude muset v případě nutnosti zapojit do obrany státu i širší obyvatelstvo. Chce si pro tento případ zmapovat, jak na tom česká populace je – tedy kdo by mohl teoreticky přiložit ruku k dílu…