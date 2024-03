Databáze jsou dobří pomocníci. Ale choulostivá data bychom měli chránit

Jenže už v době covidu si přístup k databázím o zdravotním stavu vynucovaly nejrůznější skupiny expertů, a věřme, že v dobré víře, a stát je k nim chvályhodně nepustil. Jsou to data velmi choulostivá a jejich případné „úniky“ komerčním subjektům jsou velmi nebezpečné.

Takové zneužití by mohlo samozřejmě poškodit mnoho konkrétních lidí, avšak ještě více by poškodilo důvěru občanů ve stát.

Armáda se podle platné legislativy k datům dostane jen „přes Duška“ (šéfa ÚZIS), zprostředkovaně, a patrně by to tak mělo také zůstat. Rozšiřování okruhu lidí s přístupem k choulostivým informacím je nebezpečné i v ozbrojených složkách. Víme z praxe, že například policie je děravá jak cedník a žádná politická garnitura to nedokázala utnout. Ochraňujme choulostivá data občanů jako poklad.