Islámský stát si vytváří franšízy. Ruští zpravodajci mohli před hrozbou cíleně zavřít oči, říká bezpečnostní expert

Lidovky.cz: K útoku v koncertní hale Crocus City Hall na okraji Moskvy se přihlásila afghánská odnož Islámského státu – Chorásán. Jak byste ji popsal?

Na úvod je potřeba říct, že Islámský stát (IS) v posledních několika letech své existence funguje tak, že si vytváří jakési franšízy, pobočky. Už nemá nějakou hierarchickou strukturu a provázanost. Spíš jde o to, že místní skupinky ozbrojenců a náboženských fanatiků se za součást IS mohou označit. A právě takhle v Afghánistánu vzniklo uskupení Islámský stát – Chorásán.

Název odkazuje na historickou perskou provincii ze západní oblasti Afghánistánu. Příliš se o nich neví, ale dle některých odhadů mají až 4000 členů a reálně jsou schopni páchat teroristické útoky jak v Afghánistánu, tak i jinde. Z dlouhodobějšího hlediska jsou nejsilnější a nejúspěšnější. Dokážou dělat těžkou hlavu i afghánskému Tálibánu, přihlásili se k řadě úspěšných útoků v sousedním Íránu, kde přitom bezpečnostní aparát podobné hrozby vnímá citlivě a postupuje vůči nim tvrdě. Už historicky došlo i k několika útokům na ruské cíle v Afghánistánu, třeba v roce 2022 na velvyslanectví v Kábulu.