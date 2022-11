Tank v kabelce? Ministryně Černochová má specifický způsob komunikace

Ministryně obrany Jana Černochová pěstuje specifický způsob politické komunikace. Neskrývat emoce, nebrat si servítky, nepředstírat. Politika se stává součástí popkultury a každý soudný volič pochopí, že všichni ti mužové a ty ženy ve funkcích občas mají právo na trochu bezelstné rozpustilosti.

Když už jsme svědky nějakého žertíku, je ale třeba netápat nad tím, co se jím chce říct. To v případě videa, kdy Jana Černochová vyndává z kabely funkční model tanku, jasné opravdu není. Ani sledující na Facebooku se do interpretací raději příliš nepouštějí – jedna se však přesto nabízí, ba vnucuje.