Téma pro příští vládu: euro. Svůj vztah k evropské měně Fiala skrývá

Politolog v tom může slyšet „rozhodné lidovecké možná“. Ale občan si řekne: to se ti pánové nemohli lidsky domluvit? Nemohli vystupovat tak, aby si volič udělal jasný obrázek?

Ještě rozmazanější je premiér k euru. Snažíme se plnit maastrichtská kritéria, schodek veřejných rozpočtů bude pod tři procenta, jsem připraven, ale ne teď, odpovídal Fiala. S tím, že až budoucí vláda posoudí, zda je euro pro Česko výhodné.

To vše je pravda, ale otázka zněla jinak. Jaký máte vztah k zavedení eura? Leckdo si řekne, že politolog a politik má mít vztah k obecným tématům – potratům, Green Dealu, dotacím či společné měně. Je třicet let po Maastrichtu, čtvrtstoletí po vzniku eura, dvacet let po našem vstupu do EU, to si Petr Fiala ještě vztah k euru nepromyslel? Potom chtě nechtě působí tak, že je buď špatný politolog, když si ještě obrázek neudělal, nebo si ho udělal, ale nechce ho sdělovat nahlas. Co na to volič?