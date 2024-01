Názor

Budou v Lánské oboře vlci? Toť otázka do pranice. Naplnil by se tak módní slogan, že vlci do středoevropské přírody patří. Ale co by udělali se zvířaty, která v oboře žijí, je jiná věc. A též se nezdůrazňuje, že třeba ve Švýcarsku či Sasku, prostě tam, kde se vlkům daří až příliš, se již vydávají povolení k regulovanému odstřelu. Není to téma ryze černobílé.