Hádka o tepláky ve školách. Může je škola zakázat nosit a nemohou naopak pomoct jako „stejnokroj“?

Moderní pedagogové a třeba i vycházející hvězda pedagogických sociálních sítí a možná za pár let i budoucí ministryně školství „Štěpánka the Učitelka“ tvrdí, že škola nemůže dětem v žádném případě nošení tepláků zakázat. Dle moderních myslitelů a myslitelek je škola prý pouhopouhý poskytovatel služby. A tak jako dnes můžete jít v teplákách do divadla, na úřad či na pohřeb, tak děti mají nezadatelné lidské právo chodit na vyučování v pohodlných teplákách.

Ale již vážněji, otázka ohledně toho, zda je vhodné, aby děti chodily do školy v teplácích, a zda to může být zakázáno, závisí na mnoha faktorech, včetně školního řádu a místních tradic.