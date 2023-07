Test obilím. Ukrajinské zrno může pomoci i Evropě

Rusko neobnovilo dohodu s Ukrajinou o vývozu jejího obilí po moři a naopak se snaží ničit ukrajinskou infrastrukturu na export obilí. Evropu to staví do prekérní situace. Některé unijní státy totiž žádají, aby k nim byl omezen dovoz ukrajinského obilí. I když to odporuje logice volného trhu, porušuje celoevropská pravidla i sliby Ukrajině a poškozuje všechny konzumenty potravin.