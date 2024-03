Chceš dávku? Jestli máš nějaký majetek, tak se ho nejprv zbav

Jenže jak určit, co je pro rodinu, která si prací nevydělá ani na nájem, zbytné a co má obětovat. To je politické rozhodnutí, které by neměl dělat úředník, ale jedině politik.

Pro někoho bude přijatelné přinutit žadatele k prodeji nemovitostí či vozidel. Jiný se bude ptát, zda vlastně stát neroztáčí spirálu chudoby a nevytváří vrstvu lidí bez bydlení, kteří nemají šanci vydělat si na stále se zvyšující nájem, a tudíž se propadají do dlouhodobé chudoby, a vrstvu „landlordů“, která bude své permanentně se zvyšující nájemné dostávat de facto od státu.

Cílem žádné vlády nesmí být národ na dávkách, ale ani ožebračování chudých s asistencí státu není cestou ven.