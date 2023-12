Názor

Filozofická fakulta v Praze v pátek zveřejnila harmonogram výuky pro studenty, ruší vše do konce semestru, tedy do 15. ledna. Zkouškové období bude „normální“, ale zkoušky budou dobrovolné. V týdnu od 8. ledna se učitelé setkají se studenty, opět na dobrovolné bázi, a to nikoli kvůli výuce.