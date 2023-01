Názor

Na to, jak máme sociálních sítí pořád plnou hubu, tak toho pro ně moc neděláme. Například jsme jim nebyli ani za těch třicet let, nebo jak dlouho je máme, schopni vymyslet nějaké stručné a zvučné jméno, které by se dalo rozumně používat. „Sociální sítě“!