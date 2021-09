Tragédie rozpočtu. Za zadlužovacím tornádem jsou mandatorní výdaje a spotřeba, nikoli investice

Po „plánu“ z minulého roku vytvořit 500miliardovou sekeru, kdy téměř polovina této částky neměla co dělat s pandemickou situací, ale byla čistým politickým rozhazováním, je letošním plánem na příští rok zadlužit Českou republiku o dalších 376,6 miliardy. To znamená, že ministryně financí hodlá utratit zhruba o čtvrtinu více, než jí přiteče do státní kasy. V normálně fungující ekonomice. To je po dvou obdobně přepálených zadlužováních šílené.