Snadný vyhazov. Dánský trh práce za české peníze?

Ekonomická rada vlády navrhla zavést dánský systém flexikurity a politici na to slyší. Ujal se toho ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS a ministerstvo práce má už příští měsíc představit změny zákoníku práce.

Co se to děje? Vždyť tyhle reformy tu politici ze všech stran brzdí už patnáct let. Část vládních politiků zřejmě pochopila, že jim teče do bot a že jim hrozí, že prohrají příští volby. Je to pokus se zachránit a zavést změny tak rychle, aby je lidé aspoň trochu pozitivně pocítili už před volbami v roce 2025. Otázkou ovšem je, jak to nakonec celé dopadne.