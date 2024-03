Tuhá zima pro bezdomovce. Jeden z nich ale nic nepotřeboval, stačil mu plastový pytlík

Když si mi dva pánové, na které jsem musela zavolat policajty, protože hulili crack přímo před vraty do kostela a zanechali v rohu lidský exkrement, stěžovali, že „vážně nemaj kam jít, Croydon je hroznej, všechno tu obsadili zatracený bezďáci a lidi jsou škrti a migranti, co na poctivýho rodilýho Angličana eště zavolaj poliše“, zeptala jsem se jich, proč to teda nezkusí v nějaké lepší čtvrti. Ten méně zchátralý si uplivl, ale ten zchátralejší se na mě usmál zčernalou, téměř holou čelistí a řekl: „Ale my nejsme lepší lidi, my do lepší čtvrti nepatříme. Patříme sem. Croydon je hnusnej zrovna jako my.“