Tuniský model. Může ta dohoda, i kdyby fungovala, omezit příliv masové migrace?

Migranti z Pobřeží slonoviny čekají před velvyslanectvím své země v Tunisu, aby se přihlásili do seznamu zájemců o repatriaci z Tuniska zpět do vlasti. Krize vypukla po rasistickém projevu tuniského prezidenta Kaíse Saída. Ten míní, že černošští přistěhovalci mají podle tajného plánu „nahradit arabské obyvatele Tuniska“. (2. března 2023) foto: Profimedia.cz

Názor

Že masová ilegální migrace je velký problém, ví každý. Připouštějí to dokonce progresivisté, a to už je co říct. Evropská komise se logicky pokouší brzdit a chystá dohodu s Tuniskem. Není jisté, zda se uskuteční, natož zda uspěje. Ale už příprava ukazuje problém s jeho paradoxy.