Desetiletí to vypadalo, že Turecko má našlápnuto na jedinou cestu: stálé upevňování moci prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, který v zemi zavedl křížence omezené demokracie a autokracie. To se ale může změnit. Erdogan má konečně vyzyvatele, který by mohl směřování země změnit. Je jím Kemal Kiliçdaroglu, který se s Erdoganem utká tento týden v prezidentských volbách a má šanci zvítězit.