Jeho osobní a rodinný příběh je natolik barevný a složitý, že by mohl být námětem pro hollywoodský politický thriller. Mladší syn, který se narodil do rodiny slovenských emigrantů těsně po jejich návratu zpět na Slovensko v roce 1921. Jakkoliv paradoxně to může znít, jeho otec Štefan se v americkém Chicagu stal přesvědčeným komunistou a po návratu domů byl jedním ze zakládajících členů Komunistické strany Československa.