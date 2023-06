A v komunistickém Československu položil Šimon Pánek základy pozdější organizace Člověk v tísni. Spontánně, aniž by to organizovala „strana a vláda“, uspořádali sbírku a sovětské úřady ji dopravily na místo. Tudíž se nabízí otázka: proč by to nemohlo jít na jihu Ukrajiny, zaplaveném vodou z Kachovky?