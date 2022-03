Názor

Česká média přinášejí reportáže působící povědomě. Líčí fronty běženců na hranicích i to, jak o ně jiní pečují. Jednotlivci, firmy i humanitární spolky pořádají sbírky a věci vozí na místo. Třeba do Vyšného Nemeckého na slovensko-ukrajinské hranici. Později snad do Košic, shromáždí-li se tam dost lidí z Ukrajiny.