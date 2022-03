Nemoralizovat. Nespílejte někomu, kdo nabízel bydlení a následně si to rozmyslel

To je chvíle pro institucionální podporu státu, ten se sice rozhoupává pomaleji než jednotlivci, ale zase má víc prostředků a nástrojů, jak pomáhat. Též by měla vytrvat společenská podpora. A to bez ohledu na konečný efekt. I snaha se cení.

Karatelské moralizování je nejhorší reakcí na každý nezdar. Ničemu tím nepomůžeme, leda našemu tradičnímu sebemrskačství. Začnete-li spílat někomu, kdo nabízel bydlení a pak si to rozmyslel, těžko z něj vykřešete nějakou další solidaritu, spíš se zatvrdí.

Podobně nelze bagatelizovat nářky našinců nad špatnou situací. Ano, mnozí spoluobčané jsou na tom zle a popírat to vyzdvihováním ještě horšího postavení uprchlíků je kontraproduktivní.

Psychologové se mohou přetrhnout s nejrůznějšími „návody“, jak jednat s uprchlíky, a nikdo se nezamýšlí nad tím, jak jednat s domorodci – našinci.

Nejtěžší bude udržet pouto solidarity mezi námi a příchozími. Protože starosti máme všichni a k odcizení stačí okamžik.