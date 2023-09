Co když nás AI nezachrání? Umělá inteligence má kromě rizik i limity, pokud se nepovede vyvinout tu univerzální

Proč? Protože mezi nimi mnohem intenzivnější obava, než zda nás AI ovládne, je ta, co se stane, když to nedokáže. Co když se lidstvu nepodaří vytvořit univerzální umělou inteligenci, která posune jeho možnosti na mnohem vyšší metu?

AI bude vyvíjet sama sebe

Jednou z hlavních nadějí, která se s AI mezi optimisty pojí, je průlom, jaký by mohla způsobit v produktivitě práce. Představme si, že by umělá inteligence vstoupila do kompletního produkčního cyklu. Sama by vymyslela inovaci, sama si ji zavedla do výroby, vyrobila produkt, uvedla jej na trh, analyzovala odezvu a požadovaná zlepšení promítla do další iterace výrobku.