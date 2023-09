Názor

Na území Evropy není jediný významný výrobce čehokoli, co by mohlo jakkoli přispět k rozvoji inteligence přirozené nebo umělé, nevzniklo tu nic, co by významně posunulo úroveň softwaru, tedy toho chytrého, co dělá ze železa, křemíku dalších komponentů to inteligentní.