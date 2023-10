Bramboračka s uměleckými cenami. Když na pódiu stojí vedle sebe Uhde a televizní soudružka

To jednoduše není možné, a tak se jaksi přijal názor, že ceny jsou jen taková hra, která neškodí, protože minimálně zviditelňuje, ba přímo propaguje umělecké obory, které snad s výjimkou filmu jsou žánry menšinovými.

To platí samozřejmě i u divadla, to české je v dobré kondici a stále se rozrůstá o nové nezávislé soubory, takže produkuje tolik uměleckých výkonů, že to žádný sebepilnější kritik nepojme. Nehledě na to, že pro udržení duševního zdraví existuje jasná početní hranice v návštěvě divadelních představení, kterou sice někteří ignorují, ale podle toho také dopadají.