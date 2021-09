Umrlé volby. Budou poslední týdny kampaně lepší?

Názor

Do otevření volebních místností zbývají dva týdny a strany, kterým jde o vše, jako by finiš vypouštěly. Neslyšíme a nevidíme žádné nové návrhy, nikdo neotevírá nová témata. Ve volebních klipech se zachmuřeně straší (PirStan a ANO) případně s patosem sděluje, že „na to máme“ (Spolu). Strany bojující o první místo, a tedy o post premiéra, nemají energii, působí unaveně.