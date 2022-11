Teď to zdá se rozlouskl Jevgenij Prigožin, jeden z věrných oligarchů ruského prezidenta Vladimira Putina. Na ruské sociální síti v předvečer voleb do amerického Kongresu oznámil: „Vměšovali jsme se (do amerických voleb), vměšujeme se a budeme se vměšovat. Opatrně, přesně, chirurgicky a po svém, jak to umíme.“

Jevgenij Prigožin není žádný tlachal.