VOKÁČ: Kam směřuje americký útok na Huawei

Americko-čínská obchodní válka získala s aktuální hrozbou pro Huawei zcela nový rozměr. Dosud totiž šlo o obchodní bilanci, mezinárodní bezpečnost a trochu i ukázku síly. Jenže teď je do potíží zatažena jedna z největších technologických firem světa, která se kvůli americkým omezením může dostat i do existenčních potíží.

USA už jednou ukázaly, že umí čínské firmy přitlačit ke zdi a pod hrozbou fatálních překážek donutit k takovému jednání, které americké straně vyhovuje. Stalo se tak v případě firmy ZTE, kde si USA vymínily pokuty, změny ve vedení a omluvu. A zafungovalo to, ZTE se podřídila. Teď se pod podobným, ale vlastně mnohem větším tlakem ocitá Huawei.



USA tím vlastně přímo útočí na jednu z největších a nejinovativnějších technologických společností na světě. Pokud by ovšem Huawei nemohl nadále nakupovat součástky od amerických firem a skutečně nemohl používat ani důležité součásti operačního systému Android, firmu by to srazilo na kolena. Jenže USA tentokrát vlastně nevydaly žádný seznam požadavků a tak se zdá, že Huawei je coby rukojmí zatažen ne do jedné bitvy, ale skutečně do celé války, která se z obchodního rozměru přesunula i na pole technologického souboje.

V něm začíná v posledních letech Západ trochu ztrácet, čínské firmy inovují a rostou opravdu mohutně. Ano, často si k tomu pomohly prazvláštními praktikami, ale v současnosti již produkují skutečné inovace. Huawei například patří k největším přispěvatelům patentů do standardů sítí 5G a je i mezi nejaktivnějšími firmami v rozvoji operačního systému Android – o jehož součásti od Googlu by teď mohl přijít.

Pro ty, kdo mají v kapse telefon Huawei, současná situace vlastně nic neznamená. Ale pro Huawei samotný se rýsují obrovské potíže, které může jen těžko překonat. Ani firma s tak silným výzkumem a vývojem nemá šanci nahradit nejrozšířenější mobilní operační systém nebo některé důležité součástky ze dne na den. A tak nezbývá než čekat, čeho vlastně USA tlakem na Huawei chtějí dosáhnout. Likvidace významného partnera i konkurenta by sice pomohla americkým gigantům, jako jsou Google či Apple, ale na americkou technologickou oblast by vrhla hodně nepříjemný stín.