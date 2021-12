Vakcínou to nekončí. Volba slova roku 2021 ukazuje různé výklady

Pandemie covidu trvá dva roky. Už rok 2020 přinesl vlnu osvěty a v oboru epidemiologie se vzdělali i ti, kteří se o něj nezajímali. Kdybyste se v roce 2019 zeptali našprtaného studenta před maturitou, co je to incidence nebo reprodukční číslo R, zřejmě by tápal. Dnes tyto výrazy patří k běžné výbavě lidí a lze je použít snad i v hospodské debatě.

Právě proto byl na serveru Lidovky.cz za slovo roku 2020 vybrán covid: dosud neznámá choroba, kterou náhle znal každý a každý pocítil důsledky jí samotné či restrikcí s ní spjatých. Stejně tak dobře mohl být slovem roku 2020 sociální distanc. V hlavě uvízlo heslo, jež Roman Prymula zdůraznil na tiskovce: „Kde není kontakt, není přenos.“ Slovo vakcína označovalo spíš zbožné přání, něco, co se teprve chystá, ale až bude dostupné, přinese světlo na konci tunelu a rychlý konec celého průšvihu.

Rok 2021 toto přání naplnil, ale jen zpola. Přinesl vakcíny i plošné očkování proti covidu. Ale též poznatek, že vakcína není tou „zbraní posledního soudu“, jež dlouhý průšvih ukončí. Vakcína se logicky stala slovem roku 2021. Ale stejně tak logicky můžete v té volbě najít oba významy. Za prvé splněné přání z roku 2020, že lidský důmysl dokáže vyvinout proti covidu zbraň. Za druhé poznatek, že vakcína sama o sobě nepřinese to vítězství, jaké jsme si představovali – a jaké, po pravdě řečeno, politické, společenské a vědecké elity slibovaly.

Jako nejzásadnější se teď jeví otázka, co bude slovem roku 2022. Asi ne něco, co by odráželo definitivní vítězství, neboť toho se nedočkáme. Nejlepší by bylo slovo mimo obor medicíny. Taková volba by totiž naznačila, že covid sice stále žije, ale jako společnost nás už fatálně netrápí.