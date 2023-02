Zvláštní válka na Ukrajině. Z Putinova projevu je jasné, že boje ukončit nechce

Zvláštní zajisté byla i tehdy ještě neválečná ideová „dělostřelecká příprava“ v podobě různých projevů, či dokonce obsáhlých pseudohistorických statí samotného ruského prezidenta Vladimira Putina, v nichž se dovozovalo, že Ukrajina není autentický stát, že Ukrajinci netvoří plnohodnotný národ a ukrajinština není autonomní jazyk.

O to legračnější je, dá-li se to v těchto tragických souvislostech tak říct, že dokud se v ruské televizi ještě objevovali ukrajinští mluvčí, užívající své mateřštiny, jejich promluvy se automaticky titulkovaly – jinak by jim totiž drtivá většina Rusů jednoduše nerozuměla…