Dva z pěti lidí se už při rozbalování dárků někdy poranili. Tím ale potíže nekončí

Už se jen třikrát vyspíme a budou Vánoce. Jako každý rok se toho můžeme hromadu dočíst o jejich skutečném významu. Vánoce jsou především rodinné svátky. Poskytují nám příležitost k setkání s našimi nejbližšími. Umožňují nám ale i ohlédnutí za uplynulým rokem.

Je to období radosti a veselí. Křesťané si během nich připomínají příchod Spasitele. Z vánočního příběhu se ale mohou poučit i ateisté či vyznavači ostatních bohů. Všechno zmíněné jsou samozřejmě nesmysly. Vánoce mají jediný skutečný účel. Jsou to dárky. Někteří lidé tvrdí, že jim dělá větší radost je dávat než dostávat. My normální se raději věnujeme své vlastní šustící hromadě. Pod vánočním stromečkem se ovšem ani zdaleka nemusí dít jen příjemné věci.